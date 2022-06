(Di giovedì 9 giugno 2022) Rabbia e dolore per Daniele Mondello . IldiMiljkovic , la 42enne serba uccisa ieri adall'ex marito, il bosniaco Zlatan Vasilijevic , non può accettare un destino così tragico.

Advertising

repubblica : Femminicidio di Vicenza, la rabbia del nuovo compagno di Miljkovic: 'Colpa dei giudici che hanno liberato il killer… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Femminicidio di Vicenza, la rabbia del nuovo compagno di Miljkovic: 'Colpa dei giudici che hanno liberato il killer, ora ve… - News24_it : Vicenza, il compagno della donna uccisa dall'ex: 'E' colpa dei giudici, ora vengano a vedere la mia Lidia nella bar… - leggoit : #vicenza, il compagno di Lidia: «Colpa dei giudici, ora vengano a vederla nella bara e guardino in faccia i figli» - aldasaggia : RT @cardinale_anna: Un paese che non sta mai dalla parte delle donne. Un sistema scrupolosamente studiato a misura di maschi. #femminicid… -

, ildi Lidia: 'I giudici vengano a vederla nella bara' 'Vorrei che i giudici e gli assistenti sociali venissero al funerale di Lidia, per vederla nella bara. E che avessero il ...Tutta la rabbia di Daniele Mondello , ildi Lidia Miljkovic , la donna serba ammazzata aieri, mercoledì 8 giugno, dal suo ex, Zlatan Vasiljevic , che nella sua furia omicida, dopo aver sganciato anche degli ordigni, ha ...Doppio femminicidio Vicenza, l’assassino voleva sterminare tutta la famiglia ... ha raggiunto il quartiere Gogna e ha freddato con sette colpi di pistola l’ex compagna che aveva appena accompagnato i ...Il compagno della donna uccisa a Vicenza non si dà pace per l'accaduto e si scaglia contro le decisioni di giudici e assistenti sociali.