Ultime Notizie – Magnoni Marelli | ‘Obbligati a coinvolgere ex ante consumatori in processi business’

"Se prima ci rivolgevamo ai consumatori, oggi abbiamo un ecosistema che ci obbliga a dover interloquire con loro ogni giorno, a coinvolgerli ex ante in tutti i nostri processi di business". Lo ha detto Alessandro Magnoni, Head of Institutional Relations Emea di Marelli, nel corso di una tavola rotonda al Forum della Comunicazione. Come ha spiegato inoltre, oggi "non possiamo più parlare di crisi, ma di ecosistema che dura 365 giorni l'anno. Siamo partiti da proteste in Usa, poi crisi microchip, poi pandemia, oggi abbiamo guerra in Ucraina. Tutto questo ha portato le aziende a ripensare agli strumenti che vogliamo offrire. Dobbiamo superare il concetto di analisi e pensare effettivamente a una targetizzazione, a un'analisi qualitativa nei confronti dei nostri interlocutori".

