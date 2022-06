Ucraina, Zelensky: «Milioni di persone rischiano di morire di fame» – Il live blog (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel 106esimo giorno della guerra in Ucraina le forze di Kiev oppongono una strenua resistenza nella città orientale di Severodonetsk ancora bombardata dai russi. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che i combattenti ucraini stanno infliggendo gravi perdite alle truppe di Mosca, che intanto hanno cominciato a bombardare anche la città di Lysychansk. Intanto la Russia continua a colpire obiettivi alimentari e agricoli e due cittadini britannici e uno marocchino sono stati catturati e potrebbero essere condannati a morte. Un migliaio di soldati ucraini arresisi a Mariupol sono stati trasferiti in Russia, mentre la Turchia ospita i colloqui con il ministro degli Esteri Lavrov per riavviare il processo di pace e trovare un modo per riaprire i porti. 10.30 – Draghi: «Sbloccare i porti per evitare crisi alimentare» «Lo sforzo per evitare la ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel 106esimo giorno della guerra inle forze di Kiev oppongono una strenua resistenza nella città orientale di Severodonetsk ancora bombardata dai russi. Il presidente Volodymyrha detto che i combattenti ucraini stanno infliggendo gravi perdite alle truppe di Mosca, che intanto hanno cominciato a bombardare anche la città di Lysychansk. Intanto la Russia continua a colpire obiettivi alimentari e agricoli e due cittadini britannici e uno marocchino sono stati catturati e potrebbero essere condannati a morte. Un migliaio di soldati ucraini arresisi a Mariupol sono stati trasferiti in Russia, mentre la Turchia ospita i colloqui con il ministro degli Esteri Lavrov per riavviare il processo di pace e trovare un modo per riaprire i porti. 10.30 – Draghi: «Sbloccare i porti per evitare crisi alimentare» «Lo sforzo per evitare la ...

