Spaccio di droga, operazione della Squadra Mobile ad Avellino (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Squadra Mobile in azione questa mattina a Rione Parco. Circa una decina di arresti per Spaccio di droga. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba nel comune capoluogo, in esecuzione di un’ordinanza del gip del tribunale di Avellino. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoin azione questa mattina a Rione Parco. Circa una decina di arresti perdi. L’è scattata alle prime luci dell’alba nel comune capoluogo, in esecuzione di un’ordinanza del gip del tribunale di. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Spaccio di droga, operazione della Squadra Mobile ad #Avellino ** - FabrizioRocca24 : @Giancarlo21470 @Andrea96798545 @R13V0LU5C10N @DanielaMgam Macché intelligente, sulla base delle immagini, a pelle.… - polp_etta : @beneathtmoon @stocazzook no puoi accusarmi di spaccio di droga e omicidio ma non di ascoltare kpop questo no - salernotoday : Nocera, ragazzo beccato dalla polizia con hashish e cocaina - occhio_notizie : Il ragazzo è stato quindi arrestato e collocato agli arresti domiciliari -