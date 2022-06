“Si troverà bene con Osimhen, mi ricorda Kakà”, l’elogio su Kvaratskhelia (Di giovedì 9 giugno 2022) Khvicha Kvaratskhelia è il nuovo acquisto del Napoli per il prossimo anno, che correrà sulla fascia precedentemente occupata da Lorenzo Insigne. Il calciatore georgiano è un classe ’01, che ultimamente si sta facendo notare anche in Nazionale, andando a segno contro Gibilterra, con un pallonetto, e con la Bulgaria su rigore. FOTO: Getty Images, Khvicha Kvaratskhelia Sull’edizione odierna de Il Mattino è stata pubblicata un’intervista allo zio Mamuka Kvaratskhelia, giornalista. Di seguito quanto raccontato: “La sua posizione ideale è quella di esterno d’attacco: perché quando punta la porta avversaria salta un paio di difensori e tira: negli ultimi 20 anni non abbiamo mai avuto un giocatore come lui. E ora tutti vanno allo stadio per vederlo“. “Fuori dal campo è un ragazzo d’oro, è molto professionale. In campo, poi ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Khvichaè il nuovo acquisto del Napoli per il prossimo anno, che correrà sulla fascia precedentemente occupata da Lorenzo Insigne. Il calciatore georgiano è un classe ’01, che ultimamente si sta facendo notare anche in Nazionale, andando a segno contro Gibilterra, con un pallonetto, e con la Bulgaria su rigore. FOTO: Getty Images, KhvichaSull’edizione odierna de Il Mattino è stata pubblicata un’intervista allo zio Mamuka, giornalista. Di seguito quanto raccontato: “La sua posizione ideale è quella di esterno d’attacco: perché quando punta la porta avversaria salta un paio di difensori e tira: negli ultimi 20 anni non abbiamo mai avuto un giocatore come lui. E ora tutti vanno allo stadio per vederlo“. “Fuori dal campo è un ragazzo d’oro, è molto professionale. In campo, poi ...

Advertising

M_Montigiani : @walterlana6 @andreagreco71 @repubblica Sa bene o dovrebbe ivece sapere che non è mai accaduto: qua i titoli tossic… - BettainChin : RT @BigAndriulli: @ProfMBassetti Condanno la minaccia, mi rendo però conto da figlio di medico, che mio padre, abile medico e chirurgo, non… - BigAndriulli : @ProfMBassetti Condanno la minaccia, mi rendo però conto da figlio di medico, che mio padre, abile medico e chirurg… - tommcherubini : @fabriziosalvio1 Penso si troverà bene da questo punto di vista. Ovviamente in Italia è stata sottovalutata, ma Nap… - alessan50072055 : Comunque a prescindere da ship, fandom, gf, cavoli e mazzi… ma due persone possono fare ció che vogliono? Non penso… -

Attori Drake & Josh: ieri e oggi - iGossip.it Troverà un valido alleato proprio nel fratellastro. All'inizio non ha fortuna con le ragazze, ma ... È pigro, svogliato e non va molto bene a scuola. Allo studio preferisce passare le sue giornate a ... MotoGP / Ufficiale, Miller firma con KTM - FormulaPassion.it ...team significa avere un'altra forte risorsa - ha dichiarato lo stesso Guidotti - lo conosco bene. ... Come Brad, Jack è un 'racer' puro: troverà i limiti e darà il massimo con qualsiasi condizione e ... IamNaples.it un valido alleato proprio nel fratellastro. All'inizio non ha fortuna con le ragazze, ma ... È pigro, svogliato e non va moltoa scuola. Allo studio preferisce passare le sue giornate a ......team significa avere un'altra forte risorsa - ha dichiarato lo stesso Guidotti - lo conosco. ... Come Brad, Jack è un 'racer' puro:i limiti e darà il massimo con qualsiasi condizione e ... Kvaratskhelia, lo zio: "Ricorda Kakà, si troverà bene con Osimhen."