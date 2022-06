Sequestrano una ragazza e chiedono il riscatto ai genitori (Di giovedì 9 giugno 2022) Avrebbero sequestrato una ragazza, chiedendo poi un riscatto alla famiglia: per questo tre donne di nazionalità cinese, di età tra i 20 e i 26 anni, sono state messe agli arresti domiciliari al termine di un'operazione della... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 giugno 2022) Avrebbero sequestrato una, chiedendo poi unalla famiglia: per questo tre donne di nazionalità cinese, di età tra i 20 e i 26 anni, sono state messe agli arresti domiciliari al termine di un'operazione della...

Advertising

movarturoelba : @MraCnz @Buzz_adastra @La7tv @myrtamerlino @alesallusti io al limite mi faccio una marana e me la sequestrano lo stesso... ?? - Barbara22Mar : @a_armaroli @Guzel43266945 @HSkelsen Servirebbe una campagna stampa. Così sequestrano a scopo cautelare (spero di a… - merlino53 : Buone notizie: GdF sequestra 43 tonnellate di cocaina per un valore al dettaglio di circa 240ml di euro. Sono ancor… - Go2Tubebular : (I cattivi sequestrano una nave italiana. Vergogna! Solo i ... Leggi l'articolo ...) - teddybeatlesday : odio la mia mente e come mi autosabota. se una cosa va bene allora al 100% sta per arrivare l'inculata dietro l'ang… -