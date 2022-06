“Sembra tua sorella!” Come è diventata Chloe | la figlia di Guendalina Canessa e Daniele Interrante

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ladioggi. Nata nel 2010 durante la relazione tra l’ex gieffina e, ex tronista storico di Uomini e Donne,spopola ormai sui social della mamma e in una delle ultime foto lei e mammano sorelle. “‘Fai la vaga c’è il tipo che mi piace’. #mammae. Buon weekend Bella gente”, ha scritto l’ex GF Vip. Oggi ladiha 12 anni ed è un perfetto mix di bellezza tra mamma e papà. La coppia è scoppiata ma loro sono rimasti in buoni rapporti per il bene diche, divertita euna vera modella, posa insieme alla mamma....

Advertising

JStraccini : @alexsdado @bad_scientists La tua affermazione è in contraddizione con gli studi effettuati sui soggetti con immuni… - MangelaVilo : RT @JUSTFVR3NDS: domani inizia un nuovo viaggio, il primo dei tanti, sembra ieri che ti sei presentato con il tuo piano e la tua canzone se… - musiclove2030 : che bella la vita quando ti sceglie perchè ha voglia di donarti un’emozione quando senza parlare ti sussurra: pr… - Enricosigno07 : Caro #Dybala una delle poche maglie della #Juventus che ho comprato è proprio la tua a parte dire adesso cosa ne fa… - cesa_rina84 : RT @Lorenzo19692: che bella la vita quando ti sceglie perchè ha voglia di donarti un’emozione quando senza parlare ti sussurra: prendila… -

GQ Italia

...REGALO la prima pagina GRAZIE ROMA del 26 Maggio stampata in una cornice da collezione a casa(... La Nazionale oggi si affida molto ai romanisti "Con la stagione che ha fatto la Roma, mi...madre sta troppo male, non mangia da giorni. Ti prego facci sapere qualcosa, ti stiamo aspettando, torna a casa '. LE INDAGINIche la giovane conducesse una doppia vita: quella a Galliera, ... Gemitaiz suona chill nel buio dell'Eclissi Libera la tua voce è un romanzo per adolescenti che ... ha smesso di essere un papà e l’ha lasciata sola. Luna invece sembra non preoccuparsi di niente. Piercing al sopracciglio, capelli ...La prima cosa che mi ha colpito di Eclissi è che è un disco molto chill, oserei dire molto intimo. Ci sono al suo interno dei banger, ovviamente, ma il cuore è “rilassato”. Così, in retrospettiva, anc ...