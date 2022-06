Scherzi a Parte 2022: quando inizia, quante puntate e conduttore (Di giovedì 9 giugno 2022) Uno dei programmi di intrattenimento più apprezzati in assoluto nel nostro Paese è senza alcun dubbio Scherzi a Parte. Per la gioia di tutti i fan dello show di casa Mediaset, iniziano ad essere svelate alcune indiscrezioni in merito alla sedicesima edizione che andrà in onda durante la prossima stagione televisiva. La data dell'esordio delle nuove puntate su Canale 5 è stato svelato in esclusiva dal portale online TvBlog. Scopriamo quindi tutti i dettagli. Manca sempre meno all'esordio della sedicesima edizione di Scherzi a Parte Scherzi a Parte è uno dei programmi più conosciuti e seguiti in Italia, proprio per questo è stata confermata la sedicesima edizione che sarà uno dei gioiellini di punta del nuovo palinsesto televisivo di Canale 5. Lo show ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 giugno 2022) Uno dei programmi di intrattenimento più apprezzati in assoluto nel nostro Paese è senza alcun dubbio. Per la gioia di tutti i fan dello show di casa Mediaset,no ad essere svelate alcune indiscrezioni in merito alla sedicesima edizione che andrà in onda durante la prossima stagione televisiva. La data dell'esordio delle nuovesu Canale 5 è stato svelato in esclusiva dal portale online TvBlog. Scopriamo quindi tutti i dettagli. Manca sempre meno all'esordio della sedicesima edizione diè uno dei programmi più conosciuti e seguiti in Italia, proprio per questo è stata confermata la sedicesima edizione che sarà uno dei gioiellini di punta del nuovo palinsesto televisivo di Canale 5. Lo show ...

Advertising

matteosalvinimi : “Roma, arriva il bonus per i nomadi: 10mila euro per trovarsi una casa e lasciare i campi”. No, non siamo su Scherz… - ansiahanim : Scherzi a parte, qualora fosse vero io contentissima perché secondo me Çukurova ne vale la pena. - blanchimoon : @dissvnance @ZddyZayn93 @martidetommasi_ @cool_marvel_fan @ombranotturna fa bene perché mi hai fatto cadere da picc… - sofipietrobono : no a parte gli scherzi io a 11 anni volevo stare solo al campo da calcio a vedere giocare quello che mi piaceva - NoMoreLimone : @CalcioFinanza D'altronde per vedere lo spettacolo dell'#AllegriBall, devi pagare di più. A parte gli scherzi, tra… -