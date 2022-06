Ricordate Juliana Moreira? Dalla tv al grave problema | sprofondata nell’oblio

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 9 giugno 2022) Perè stato un vero incubo. Unche l’ha segnata nell’anima, ecco cosa le è accaduto di preciso Per molti anniha fatto girare la testa a tutti i maschietti. Una donna dal fisico mozzafiato ebellezza tipica brasiliana. La carriera diinizia in Brasile, luogo in cui incomincia la sua avventura come modella. Una volta arrivati in Italia, prosegue il suo percorso sulle passerelle, anche se poi qualcosa è cambiato. Notata da Mediaset, aviene data l’opportunità di lavorare in altri campi oltre che a quello della moda. E così la vediamo prendere parte al format Cultura moderna per continuare poi la sua carriera in uno dei programmi più amati da ...