Quirinale | Mattarella ha ricevuto ammiraglio Credenzino

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Marina, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'ammiraglio di Squadra Enrico Credenzino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare accompagnato da una rappresentanza di appartenenti della Forza Armata. Si legge in una nota del Quirinale.

