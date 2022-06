Parma: Calenda, 'candidato Fdi mostra deretano in consiglio comunale, fate voi...' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Verso Parma. Il candidato di Fratelli d'Italia è quello che mostra il deretano in consiglio comunale, quello di Lega-Forza Italia, Vignali, ha patteggiato due anni per peculato e corruzione. Solo in Italia. Noi sosteniamo Dario Costi. Architetto e urbanista. fate voi...". Così Carlo Calenda su twitter postando la foto incriminata di Priamo Bocchi di Fdi, episodio che risale a novembre 2020. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Verso. Ildi Fratelli d'Italia è quello cheilin, quello di Lega-Forza Italia, Vignali, ha patteggiato due anni per peculato e corruzione. Solo in Italia. Noi sosteniamo Dario Costi. Architetto e urbanista.voi...". Così Carlosu twitter postando la foto incriminata di Priamo Bocchi di Fdi, episodio che risale a novembre 2020.

Advertising

TV7Benevento : Parma: Calenda, 'candidato Fdi mostra deretano in consiglio comunale, fate voi...' - - armdigennaro : RT @RaffaelePizzati: #Parma Calenda è venuto ben 2 volte a sostenere il candidato sindaco appoggiato da Azione. Non ha ancora capito che @… - MeScapin : RT @RaffaelePizzati: #Parma Calenda è venuto ben 2 volte a sostenere il candidato sindaco appoggiato da Azione. Non ha ancora capito che @… - RaffaelePizzati : @amodio_enzo Grazie per la sua preziosa citazione che evidenzia quanto Azione sia riuscita a fare a Parma . Nonosta… - RaffaelePizzati : @amodio_enzo @GabryContessa @PiuEuropaPR @ItaliaVivaParma @MicheleGuerraPR @CarlottaRicchet @lucianonobili… -