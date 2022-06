Migranti, Salvini a processo. Il pm: «Diffamò la Rackete». La difesa: «Niente offese, solo critiche» (Di giovedì 9 giugno 2022) Offesa o critica politica? Si gioca tutto qui il processo che si è aperto oggi a Milano e che vede Matteo Salvini imputato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 che, con a bordo alcune decine di Migranti, forzò il blocco imposto dalle autorità italiane a Lampedusa. In quell’occasione, la giovane tedesca speronò (impunemente) una motovedetta della Guardia di Finanza. Correva l’anno 2019 e Salvini, allora ministro dell’Interno, stigmatizzò a più riprese su Facebook il comportamento della Rackete, accusandola di esser «complice di scafisti e trafficanti». La Rackete speronò una lancia della GdF Il leader leghista usò anche altre espressioni («sbruffoncella, criminale, ricca tedesca fuorilegge, delinquente, ricca e viziata ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Offesa o critica politica? Si gioca tutto qui ilche si è aperto oggi a Milano e che vede Matteoimputato per diffamazione nei confronti di Carola, la comandante della Sea Watch 3 che, con a bordo alcune decine di, forzò il blocco imposto dalle autorità italiane a Lampedusa. In quell’occasione, la giovane tedesca speronò (impunemente) una motovedetta della Guardia di Finanza. Correva l’anno 2019 e, allora ministro dell’Interno, stigmatizzò a più riprese su Facebook il comportamento della, accusandola di esser «complice di scafisti e trafficanti». Lasperonò una lancia della GdF Il leader leghista usò anche altre espressioni («sbruffoncella, criminale, ricca tedesca fuorilegge, delinquente, ricca e viziata ...

