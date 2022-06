Meteo, venerdì torna la pioggia e qualche temporale a Palermo: nel weekend temperature in risalita (Di giovedì 9 giugno 2022) I venti di Maestrale oggi hanno annunciato un rapido cambiamento delle condizioni Meteorologiche in Sicilia. La perturbazione che in queste ore sta portando maltempo nel centro Italia, scivolerà anche nell’Isola portando molta nuvolosità, piogge e temporali che andranno ad esaurirsi solo a fine giornata o localmente a fine serata. I venti di Maestrale continueranno a determinare il calo termico, già registrato oggi. Nel fine settimana, in seguito all’allontanamento del sistema perturbato, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e di conseguenza le temperature torneranno a salire, specie nella giornata di domenica. Già in Spagna, dove l’anticiclone è presente e forte, si sono toccati i 40 gradi. La tendenza mostra come la Sicilia si troverà al margine dell’aria torrida fino a metà della prossima settimana, quindi seppur il rialzo termico si farà ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 9 giugno 2022) I venti di Maestrale oggi hanno annunciato un rapido cambiamento delle condizionirologiche in Sicilia. La perturbazione che in queste ore sta portando maltempo nel centro Italia, scivolerà anche nell’Isola portando molta nuvolosità, piogge e temporali che andranno ad esaurirsi solo a fine giornata o localmente a fine serata. I venti di Maestrale continueranno a determinare il calo termico, già registrato oggi. Nel fine settimana, in seguito all’allontanamento del sistema perturbato, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e di conseguenza letorneranno a salire, specie nella giornata di domenica. Già in Spagna, dove l’anticiclone è presente e forte, si sono toccati i 40 gradi. La tendenza mostra come la Sicilia si troverà al margine dell’aria torrida fino a metà della prossima settimana, quindi seppur il rialzo termico si farà ...

