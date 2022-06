L’impegno sociale di Charles Dickens contro la mortifera civiltà industriale (Di giovedì 9 giugno 2022) Charles Dickens moriva il 9 giugno 1870. Lo scrittore inglese è stato – secondo la critica – il capostipite di un genere letterario chiamato ‘’romanzo sociale’’. Ma è anche uno dei più importanti autori letti durante la nostra adolescenza, è questa infatti l’età in cui di solito ci si approccia per la prima volta alle sue storie. Il dato anagrafico dei lettori è un fatto apparentemente insignificante, tuttavia rende Dickens a i nostri occhi un indiscusso classico della letteratura. Per comprendere il motivo per cui a distanza di secoli le sue pagine sono ancora tanto vive da colpire l’attenzione dei più giovani, lo scrittore Philip Roth ci offre uno spunto: «La gente non legge pensando all’arte: legge pensando alle persone». Ecco il fulcro: Charles Dickens è uno straordinario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)moriva il 9 giugno 1870. Lo scrittore inglese è stato – secondo la critica – il capostipite di un genere letterario chiamato ‘’romanzo’’. Ma è anche uno dei più importanti autori letti durante la nostra adolescenza, è questa infatti l’età in cui di solito ci si approccia per la prima volta alle sue storie. Il dato anagrafico dei lettori è un fatto apparentemente insignificante, tuttavia rendea i nostri occhi un indiscusso classico della letteratura. Per comprendere il motivo per cui a distanza di secoli le sue pagine sono ancora tanto vive da colpire l’attenzione dei più giovani, lo scrittore Philip Roth ci offre uno spunto: «La gente non legge pensando all’arte: legge pensando alle persone». Ecco il fulcro:è uno straordinario ...

