Kvaratskhelia non si ferma più | altro gol con la sua Georgia VIDEO

In questa serata di inzio giugno, si stanno disputando le gare di UEFA Nations League. Durante la partita tra Macedonia del Nord-Georgia, è andato in gol il Khvicha Kvaratskhelia, nuovo acquisto del Napoli. Botta da fuori aerea di destro per il momentaneo 2-0, al minuto 62 del match. Complice anche l'intervento non perfetto del portiere macedone Dimitrievski. Quinto gol della sua fin qui breve carriera nella nazionale Georgiana. La sfida era valida per la terza giornata del Gruppo 4 della Lega C della Nations League. Georgia che con questa vittoria si porterebbe prima nel girone, da sola a 9 punti, con la Macedonia seconda ferma a 4. Khvicha Kvaratskhelia (Getty Images) Primo colpo del mercato estivo dei partenopei, che lo hanno pagato circa 10 milioni, avrà il compito di ...

