Kate Middleton | suo figlio George non lo sopporta e si vergogna di lui

Kate Middleton ha un "problema" in famiglia e si chiama Louis. Se pensavamo che da piccolo George fosse una peste, il suo fratellino lo batte alla grande. E questo proprio non va al futuro Re d'Inghilterra, ma nemmeno a sua sorella Charlotte. Dalle numerose immagini scattate ai Royal Baby durante il Giubileo della Regina è evidente che i figli maggiori dei Cambridge poco sopportino l'esuberanza del terzo arrivato che ha compiuto quest'anno 4 anni. Kate Middleton, Louis è indomabile Se durante il Trooping the Colour Louis ha divertito il mondo con le sue facce buffe, urlando e tappandosi le orecchie al passaggio degli aerei della RAF, e se ha dimostrato di avere una certa confidenza con la bisnonna Elisabetta, indubbiamente ha dato il meglio di sé durante il Platinum Jubilee Pageant, lo spettacolo ...

