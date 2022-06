Juve, piace Neres e il Benfica vacilla (Di giovedì 9 giugno 2022) La Juve cerca ancora un esterno con cui sostituire Federico Bernardeschi. Un nome spesso accostato a Madama è quello di David Neres dello... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Lacerca ancora un esterno con cui sostituire Federico Bernardeschi. Un nome spesso accostato a Madama è quello di Daviddello...

Advertising

GoalItalia : La voglia di Juve di Gatti: 'Un'emozione talmente grande che in famiglia sono rimasti scioccati. Mancherà Chiellini… - AlfredoPedulla : #Cambiaso: contatti sempre con #Inter e #Juve. Ai bianconeri piace #Udogie, confermato - richizini : RT @Alex_Cruijff14: #Dybala mi piace? Si. È nella storia della juve? Chapeau. Ha segnato 115 gol? Chapeau. Sono contento che vada all'I… - Paolo160376 : RT @LeonettiFrank: Federico Gatti:' Andare alla Juve è un'emozione talmente grande che nella mia famiglia sono rimasti scioccati. Come dife… - mcrisj01 : RT @GoalItalia: La voglia di Juve di Gatti: 'Un'emozione talmente grande che in famiglia sono rimasti scioccati. Mancherà Chiellini, ma lì… -