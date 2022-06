(Di giovedì 9 giugno 2022) Uno scambio di dissing (nel rap la pratica di insultare qualcuno attraverso il testo di una canzone) tra iLa Rue esi è trasformato in uno, che ha raggiunto l’apice nella notte tra l’8 e il 9 giugno. Verso mezzanotte, sul profilo Instagram dinato nel 2003 a Padova e originario del Marocco, è apparsa una serie diin cui lo si vede sul sedile posteriore di una macchina, in compagnia diLa Rue e dei suoi amici. Il seguitissimoitalo-tunisino classe 2002, già oggetto di un daspo dai locali del capoluogo lombardo per aver lanciato sassi nella discoteca Old Fashion, riprende, visibilmente spaventato e ...

Advertising

Massi_Dubai : RT @Damianodanny1: TERRITORIO NOSTRO AFRICA E QUI 30 SOSPETTATI X MOLESTIE AGGRESSIONI IN TRENO A 10 RAGAZZE RIVE DEL LAGO GARDA XGIORNA… - Damianodanny1 : TERRITORIO NOSTRO AFRICA E QUI 30 SOSPETTATI X MOLESTIE AGGRESSIONI IN TRENO A 10 RAGAZZE RIVE DEL LAGO GARDA XG… - Ros30624997 : @strange_days_82 Ma cosa siamo diventati ? Nessuno che interviene , che condanna , che molla due ceffoni ai cretine… - RicBattaglia : RT @CPF02294951: @OrtigiaP @byoblu @franborgonovo Finalmente un po' di sobrietà, persone che parlano a turno, senza interruzioni e risse...… - CPF02294951 : Finalmente un po' di sobrietà, persone che parlano a turno, senza interruzioni e risse... senza fare un mercato di… -

Open

... botte , feste abusive e. 'Chiederò che i rinforzi arrivino ora e non a metà luglio, perché ... pugni erazziali un 29enne migrante del Gambia affetto da disabilità psichica . Il gruppo ...Altri quattro invece sono stati arrestati per diversi problemi causati in strada, tra, resistenza eagli agenti e atti osceni in luogo pubblico. Tifosi inglesi di nuovo protagonisti ... Insulti, risse, minacce: il violento scontro tra i giovani rapper Simba La Rue e Touché – I video L’uomo lo avrebbe insultato e poi spintonato fino a farlo cadere per terra ... Ieri il primo grado di giudizio si è chiuso per tutti e tre, accusati di rissa (il marocchino aveva anche lesioni ...Un controllo al suo scooter ha scatenato la rabbia. Parenti ed amici lo hanno difeso ed è successo un parapiglia.