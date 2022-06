Guerra in Ucraina: filorussi condannano a morte tre “mercenari”, Gb: “È un processo farsa” (Di giovedì 9 giugno 2022) La corte suprema dell’autoproclamata repubblica di Donetsk ha condannato a morte Aiden Aslin, 28enne, originario di Nottinghamshire, Shaun Pinner, 48enne, del Bedfordshire, e Saaudun Brahim, cittadino marocchino. I tre combattevano per l’esercito ucraino e sono stati accusati di essere mercenari. Il tribunale dei separatisti ha dichiarato che avranno il diritto di chiedere la grazia. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) La corte suprema dell’autoproclamata repubblica di Donetsk ha condannato aAiden Aslin, 28enne, originario di Nottinghamshire, Shaun Pinner, 48enne, del Bedfordshire, e Saaudun Brahim, cittadino marocchino. I tre combattevano per l’esercito ucraino e sono stati accusati di essere. Il tribunale dei separatisti ha dichiarato che avranno il diritto di chiedere la grazia. La L'articolo proviene da Inews24.it.

