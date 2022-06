Gattuso non è razzista ma non è all’altezza e ancora non ha chiesto scusa a Montolivo (Di giovedì 9 giugno 2022) “Mi hanno tolto la fascia di capitano e non ho fiatato… non ho potuto fare un solo minuto in campo e non ho fiatato… non ho avuto la possibilità di salutare i tifosi, nel mio stadio, e non ho fiatato”. Parole amare, quelle di Riccardo Montolivo, sette stagioni nel club rossonero, regista e capitano non solo del Milan, ma anche della Nazionale : le pronunciò il 13 novembre del 2019, quando lasciò il calcio. ancora non ho letto questa frase, auspicata solo dal compianto Gianni Mura e, si parva licet, dallo scrivente: “Chiedo scusa a Riccardo per averlo umiliato, per non averlo mai schierato, per non avergli consentito di salutare i tifosi, al termine del torneo”. Senza le scuse all’ex calciatore, sono comprensibili, ma vuote, generiche e autocelebrative le recenti dichiarazioni di Gattuso, nuovo allenatore del Valencia: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) “Mi hanno tolto la fascia di capitano e non ho fiatato… non ho potuto fare un solo minuto in campo e non ho fiatato… non ho avuto la possibilità di salutare i tifosi, nel mio stadio, e non ho fiatato”. Parole amare, quelle di Riccardo, sette stagioni nel club rossonero, regista e capitano non solo del Milan, ma anche della Nazionale : le pronunciò il 13 novembre del 2019, quando lasciò il calcio.non ho letto questa frase, auspicata solo dal compianto Gianni Mura e, si parva licet, dallo scrivente: “Chiedoa Riccardo per averlo umiliato, per non averlo mai schierato, per non avergli consentito di salutare i tifosi, al termine del torneo”. Senza le scuse all’ex calciatore, sono comprensibili, ma vuote, generiche e autocelebrative le recenti dichiarazioni di, nuovo allenatore del Valencia: ...

