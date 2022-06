Gabriele Costanzo, la confessione di Maria dopo tempo: “aveva 10 anni e non ho mai…” (Di giovedì 9 giugno 2022) dopo tanti anni Maria De Filippi ha parlato di suo figlio Gabriele Costanzo ed ha confessato un retroscena inaspettato. Ecco che cosa ha raccontato l’amata conduttrice Mediaset sul bambino che ha adottato insieme al celebre presentatore Maurizio Costanzo. La madrina dei più seguiti programmi Mediaset di Canale Cinque ha svelato alcuni dettagli inediti nel corso di una chiacchierata, fatta assieme a una star della tv italiana. Maria-De-Filippi-Gabriele-De-Costanzo-AltranotiziaGabriele Costanzo è il figlio che Maria De Filippi ha adottato tanti anni fa insieme a suo marito Maurizio Costanzo. Scopriamo la confessione ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 9 giugno 2022)tantiDe Filippi ha parlato di suo figlioed ha confessato un retroscena inaspettato. Ecco che cosa ha raccontato l’amata conduttrice Mediaset sul bambino che ha adottato insieme al celebre presentatore Maurizio. La madrina dei più seguiti programmi Mediaset di Canale Cinque ha svelato alcuni dettagli inediti nel corso di una chiacchierata, fatta assieme a una star della tv italiana.-De-Filippi--De--Altranotiziaè il figlio cheDe Filippi ha adottato tantifa insieme a suo marito Maurizio. Scopriamo la...

Advertising

axelvassallo : RT @DaniloCanz: Annunciate le nominations ai prestigiosi #Nastridargento. I 5 candidati di quest'anno per la categoria Miglior Film sono: … - DaniloCanz : Annunciate le nominations ai prestigiosi #Nastridargento. I 5 candidati di quest'anno per la categoria Miglior Film… - OrioliAlberto : RT @OrioliAlberto: Comunque, l'aver scongiurato che ci sia in circolazione un tizio di nome Gabriele De Filippi Costanzo Show, e` uno dei r… -