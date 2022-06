G.Fedele: “Napoli? Non ci saranno grandi colpi, senza Koulibaly lo Scudetto è difficile” (Di giovedì 9 giugno 2022) L’agente Fifa dice la sua sul futuro del Napoli Gaetano Fedele, agente Fifa, è intervenuto alla trasmissione “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 giugno 2022) L’agente Fifa dice la sua sul futuro delGaetano, agente Fifa, è intervenuto alla trasmissione “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Fedele: “Quest’anno il Napoli non farà grossi acquisti ma 4-5 giocatori andranno via” - sscalcionapoli1 : Fedele: “Insigne ha dato molto al Napoli, ma sentirei di più l’assenza di Koulibaly e Ospina”… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Fedele: 'Insigne ha dato molto al Napoli, ma sentirei di più l’assenza di Koulibaly e Ospina' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Fedele: 'Insigne ha dato molto al Napoli, ma sentirei di più l’assenza di Koulibaly e Ospina' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Fedele: 'Insigne ha dato molto al Napoli, ma sentirei di più l’assenza di Koulibaly e Ospina' -