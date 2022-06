Da Zero – Milano (Di giovedì 9 giugno 2022) Da Zero Via Bernardino Luini, 9 – 20123 – Milano Tel. 02/83529189 Sito Internet: www.cominciadaZero.com Tipologia: pizzeria Prezzi: fritti 3,50/5,50€, pizze fritte 9/10,50€, pizze 6/14,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Ecco un indirizzo consolidato per la pizza di qualità in stile napoletano, anche se qui in realtà andiamo un poco più a sud: la catena di pizzerie Da Zero, infatti, è originaria del Cilento. Apprezzabile l’idea di un prodotto basato a 360° su quel territorio, perché qui tutte le materie prime, dalla mozzarella all’olio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) DaVia Bernardino Luini, 9 – 20123 –Tel. 02/83529189 Sito Internet: www.cominciada.com Tipologia: pizzeria Prezzi: fritti 3,50/5,50€, pizze fritte 9/10,50€, pizze 6/14,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Ecco un indirizzo consolidato per la pizza di qualità in stile napoletano, anche se qui in realtà andiamo un poco più a sud: la catena di pizzerie Da, infatti, è originaria del Cilento. Apprezzabile l’idea di un prodotto basato a 360° su quel territorio, perché qui tutte le materie prime, dalla mozzarella all’olio ...

