Colangite biliare primitiva | 18 mila le persone affette da Pbc

(Di giovedì 9 giugno 2022) Si chiama- o Pbc, a voler utilizzare un acronimo in voga nei Paesi angolosassoni - ed è una malattia autoimmune, cronica e progressiva del fegato che colpisce soprattutto le donne fra i 40 e i 60 anni, con un'incidenza di 5,3 casi ogni 100all'anno. "E' una malattia autoimmune del fegato - ha spiegato ad askanews Domenico Alvaro, preside di Medicina all'Universita la Sapienza di Roma - che colpisce quei tubicini che portano la bile dal fegato nell'intestino. Distruggendo questi tubicini la conseguenza è che la bile ristagna nel fegato e comincia lentamente ma in maniera progressiva a danneggiare il fegato fino a portarlo nell'arco di un paio di decenni alla cirrosi epatica". "Il tipico profilo è una donna, intorno ai 50 anni, che comincia ad avere un lieve prurito, soprattutto notturno ...

