Calciomercato Napoli | tesoretto per De Laurentiis | pronta l’offerta

(Di giovedì 9 giugno 2022) A breve potrebbe arrivare un’offerta al, unche Deinvestirebbe sul mercato Sarà un’estate molto movimentata in casain sede di mercato. Sono già arrivati due giocatori come Kvaratskhelia e Olivera e non è ancora finita. Molto dipenderà dalle situazioni legate a Ospina, Koulibaly e Mertens, ma anche a Fabian e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - phierpez : Bernardeschi-Napoli, CdM: le cifre offerte all'ex Juve, De Laurentiis ha una convinzione - phierpez : Il Mattino - Koulibaly vuole rinnovare e sarà a Dimaro: c'è una sensazione nel club azzurro -

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ambrosino: ", il futuro è un'incognita. ADL ci deve spiegare una cosa": Offerta del Bayern Monaco per Osimhen, arriva il "no" ...Secondo il portale specializzato 'Sport', Fali Ramadani , agente del difensore del, avrebbe espresso più di una preoccupazione in merito alle criticità finanziarie dei catalani che, ...In quest’avventura nel calcio femminile sono rimasto impressionato dalla loro ... una squadra fortissima e che si è ritrovata a lottare per la salvezza in modo inspiegabile, e un Napoli femminile in ...Il procuratore. intervistato ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del futuro del suo assistito ma non solo.