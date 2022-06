Ascolti TV | Mercoledì 8 giugno 2022 Torno Indietro e Cambio Vita 16 8% L’Ora – Inchiostro contro Piombo parte dal 12 2% | battuto anche da Chi l’ha Visto 12 7% Speciali Referendum | Rai2 2 4% | La7 3 1%

(Di giovedì 9 giugno 2022) L'Ora - Claudio Santamaria Nella serata di ieri,, su Rai1, in onda dalle 21.36 alle 23.13, ha conquistato 2.922.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5in onda dalle 21.39 alle 23.53, ha raccolto davanti al video 1.900.000 spettatori pari al 12.2% di share. SuTg2 Post – Specialeha interessato 441.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.086.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Chi? ha raccolto davanti al video 1.978.000 spettatori pari ad uno share del 12.7%. Su ...

Advertising

fashionsoaptv : Buongiorno amiche! Ascolti TV mercoledì 9 giugno | Sei sorelle ha ottenuto 1.039.000 telespettatori pari al 13,6%… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Mercoledì 8 giugno 2022. L’Ora si ferma al 12,2%, Chi l’ha visto? segna un ottimo 12,7% - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 8 giugno 2022: Bova supera Santamaria, ma nel mezzo c’è la Sciarelli - fabiofabbretti : #DrusillaELAlmanaccoDelGiornoDopo tiene botta alla terza: 818.000 spettatori e il 5.2% - fraversion : RT @fabiofabbretti: Rai 1 con il film #TornoIndietroECambioVita sfiora i 3 milioni (16.8%) mentre la prima de #LOra non arriva a 2 mln (12.… -

MAM-e

Nazionale ATv: 6 milioni e mezzo di telespettatori per Italia - Ungheria Il match di Nations League, ... risultando il programma più seguito della prima serata8 giugno 2022 Il match ...... Umberto Gandini, sulle finali - scudetto che inizierannosera fra Virtus Segafredo ... evidenzia come la Serie A abbia migliorato i propriin tv: "Siamo in crescita su RaiSport ed ... Ascolti tv ieri mercoledì 8 giugno 2022: share di Torno indietro e cambio vita, L'Ora-Inchiostro contro piombo-Dati Auditel