AEW | Le placche dell’All-Atlantic Championship ritraggono Kenny Omega

(Di giovedì 9 giugno 2022) Nell’ultima puntata di Dynamite, è stato presentato il nuovo AEW All-, titolo che verrà assegnato al termine di un torneo che vede tra i protagonisti alcune delle principali personalità non americane del roster AEW, tra cui PAC, il quale avanzerà nelle semifinali dopo aver battuto Buddy Matthews, e sfiderà il vincitore del match tra Miro ed Ethan Page. La One Winged Angel diUn fan ha fatto notare come, sullelaterali, sia ritratta la One Winged Angel di, che potrebbe dunque far presupporre un futuro regno di The Cleaner con la cintura alla vita, il che significherebbe che il suo ritorno non è poi così lontano ed i tempi di recupero si stanno accorciando.