Vaccini e problemi cardiaci | allarme tra i giovani in Israele

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo tante ipotesi e teorie sulla possibile correlazione tra patologie cardiache e somministrazione di, spunta un dato pubblicato sulla rivista Scientific Reports da Christopher Sun e Retsef Levi del Massachusetts Institute of Technology e da Eli Jafe del Servizio di medicina di emergenza dia Tel Aviv. Per il virologo Francesco Broccolo, dell’Università di Milano Bicocca, la novità di questo studio è nel fatto che “si basa su dati del mondo reale, non estrapolati dai trial”. Casi di arresto cardiaco La ricerca si è strutturata sulle chiamate giunte alle strutture di pronto soccorso diin seguito a casi di arresto cardiaco e sindrome coronarica acuta, registrate a ritmo settimanale e le cui relative diagnosi sono state in seguito verificate. Le segnalazioni considerate nella ricerca comprendono tre periodi: il ...

AlbertoBagnai : Una non sorpresa (ma occorre tempo perché il plurale di aneddoti diventi dati, soprattutto quando certe istituzioni… - Bettabetta59 : RT @1nessuno100mil2: Ora che facciamo? - steobova : RT @dejotwitta: Intanto in #israele si è riscontrato un aumento del 25% di problemi cardiaci nel periodo post vaccinale #vaccini #nessunaco… - MariaDellaMoni6 : (e personalmente...aggiungerei...in tutte le fasce di età). Democrazia Giustizia e Libertà Unisciti ?? - MariaDellaMoni6 : ?? Pertanto, è un risultato che dovrebbe sollevare l'attenzione da parte dei medici e dei soggetti vaccinati sui seg… -

