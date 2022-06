Uomini e Donne, Gianni Sperti esce allo scoperto con la donna della sua vita: “Ti amo” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gianni Sperti è sempre stato molto legato alla sua famiglia, e l’ha dimostrato ancora una volta con un post su Instagram nel quale posa assieme alla sorella Cinzia, che ha sempre definito la donna più importante della sua vita assieme a sua madre. Ma il famoso e amato opinionista di Uomini e Donne si spinge oltre e scrive: “Ti amo”. Due parole importanti che Gianni Sperti, in assenza di una compagna, dedica alla sorella, che è la mamma dei nipoti che lui considera anche figli suoi. In questi giorni, terminate le registrazioni di Uomini e Donne, Gianni è tornato in Puglia, dove vive tutta la sua famiglia, per trascorrere del tempo con tutti loro. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 giugno 2022)è sempre stato molto legato alla sua famiglia, e l’ha dimostrato ancora una volta con un post su Instagram nel quale posa assieme alla sorella Cinzia, che ha sempre definito lapiù importantesuaassieme a sua madre. Ma il famoso e amato opinionista disi spinge oltre e scrive: “Ti amo”. Due parole importanti che, in assenza di una compagna, dedica alla sorella, che è la mamma dei nipoti che lui considera anche figli suoi. In questi giorni, terminate le registrazioni diè tornato in Puglia, dove vive tutta la sua famiglia, per trascorrere del tempo con tutti loro. Dello stesso argomento potrebbe ...

