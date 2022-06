Ultime Notizie – Musicultura, allo Sferisterio di Macerata la finalissima con Enrico Ruggeri e Veronica Maya (Di mercoledì 8 giugno 2022) Emit, Isotta, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, The Morbelli, Martina Vinci, Yo, Yosh Whale: sono questi gli otto vincitori della XXXIII edizione di Musicultura, il Festival della canzone popolare e d’autore, che si esibiranno allo Sferisterio di Macerata, simbolo delle Marche, il 24 e il 25 giugno prossimi. Già da stasera sarà possibile familiarizzare con le canzoni degli otto superfinalisti e con le loro storie, sintonizzandosi su Rai Radio 1, che trasmetterà in diretta dalla Sala A di via Asiago a partire dalle 21, il loro concerto rigorosamente live con Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola in conduzione. “Rai Radio 1 oltre a fare informazione – spiega il Andrea Vianello, direttore Giornale Radio e Radio Uno, presentando la manifestazione nella sede Rai di via Asiago – la Rai è la casa di Sanremo, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Emit, Isotta, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, The Morbelli, Martina Vinci, Yo, Yosh Whale: sono questi gli otto vincitori della XXXIII edizione di, il Festival della canzone popolare e d’autore, che si esibirannodi, simbolo delle Marche, il 24 e il 25 giugno prossimi. Già da stasera sarà possibile familiarizzare con le canzoni degli otto superfinalisti e con le loro storie, sintonizzandosi su Rai Radio 1, che trasmetterà in diretta dalla Sala A di via Asiago a partire dalle 21, il loro concerto rigorosamente live con Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola in conduzione. “Rai Radio 1 oltre a fare informazione – spiega il Andrea Vianello, direttore Giornale Radio e Radio Uno, presentando la manifestazione nella sede Rai di via Asiago – la Rai è la casa di Sanremo, ...

