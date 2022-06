Ultime Notizie – Bonus centri estivi 2022, bando Inps: a chi spetta e importi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bonus centri estivi 2022, è stato pubblicato dall’Inps il bando di concorso per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese per la partecipazione. In particolare, il bando individua tre tipologie di soggetti: il titolare del diritto ossia il dipendente e il pensionato della Pubblica amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità. Il beneficiario è il giovane destinatario della prestazione, figlio o orfano del titolare del diritto e suoi equiparati spiega Studio Cataldi. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022), è stato pubblicato dall’ildi concorso per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese per la partecipazione. In particolare, ilindividua tre tipologie di soggetti: il titolare del diritto ossia il dipendente e il pensionato della Pubblica amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità. Il beneficiario è il giovane destinatario della prestazione, figlio o orfano del titolare del diritto e suoi equiparati spiega Studio Cataldi. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto ...

