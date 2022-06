TT 2022 | Davy Morgan e quella decisione fatale di ritornare a correre - News

Pubblicità

...persa e sarebbe stato molto difficile ricominciare di nuovo" raccontavaal News Letter nell'ottobre del 2020, spiegando ciò che lo aveva convinto a ritornare all'Isola di Man per il TT. "La ...... si sono purtroppo verificati tre incidenti fatali che sono costati la vita a Marc Puslow e... 'Durante il giro di apertura della prima gara di sidecar del TT Racesdell'Isola di Man - si ...(Sardegna Reporter) Ne parlano anche altre fonti It is with a heavy heart that the Isle of Man TT Races can confirm the loss of Davy Morgan following an incident on the final lap of the first ..."Il Covid mi ha dato la possibilità di riflettere su ciò che significano per me le gare" diceva il nordirlandese, due anni prima di trovare la morte sull'Isola di Man ...