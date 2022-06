Studenti ucraini | ammessi anche con insufficienze ed esonerati dagli esami di Stato Bianchi | “Esiste una barriera linguistica significativa” Non mancano le polemiche

Advertising

Scuola:studenti ucraini promossi anche se insufficienti.Cosi' dopo la sostituz.dei medici italiani sospesi con medici ucr… - orizzontescuola : Studenti ucraini, ammessi anche con insufficienze ed esonerati dagli esami di Stato. Bianchi: "Esiste una barriera… - pietrogranero : RT @kulturjam: Gli studenti ucraini possono essere ammessi anche con valutazioni insufficienti. Lo prevede una discutibile ordinanza del Mi…

Bianchi ha quindi espresso soddisfazione per l'esperienza dei quasi trentamilaaccolti negli istituti scolastici italiani. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO... il 10,3% degliche studiano in Italia è di origine migratoria, ragazzi e ragazze nati in questo Paese o arrivati in età scolare. "In questi mesi l'arrivo di profughiha ricevuto un'...MACERATA - Continua a crescere l’attrattività internazionale dell’Università di Macerata. Sono arrivate 300 domande da tutto il mondo per le 13 borse di studio promosse ...Chiuso in anticipo l’istituto di via dell’Acquafredda. La fine delle lezioni coincide con i festeggiamenti (gavettoni e altro). Inizia il conto alla rovescia per gli esami ...