Salvini rinuncia alla missione a Mosca: "Ora non ci sono le condizioni" (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Dopo le parole di Medvedev "non ci sono le condizioni in questo momento" per andare a Mosca, mi sembra evidente, ma è incredibile che il problema sia Matteo Salvini e i suoi tentativi per la pace e non i morti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervevendo a Radio Capital. "Quando e se ci saranno condizioni per viaggi all'estero ne parleremo. Sto lavorando da Milano, Roma, dall'Umbria, dal Veneto, dalla Sicilia perché si può fare; quindi, i contatti vanno avanti con tutti perché la pace è urgente per salvare vite in Ucraina e posti di lavoro in Italia". Spiega il leader del Carroccio: "Basta guardare dei prezzi benzina luce gas, carne, frutta, verdura. Pace è urgente, come Lega lavoreremo a documento di tutta la maggioranza che abbia al centro il ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Dopo le parole di Medvedev "non cilein questo momento" per andare a, mi sembra evidente, ma è incredibile che il problema sia Matteoe i suoi tentativi per la pace e non i morti". Lo ha detto il leader della Lega Matteointervevendo a Radio Capital. "Quando e se ci sarannoper viaggi all'estero ne parleremo. Sto lavorando da Milano, Roma, dall'Umbria, dal Veneto, dSicilia perché si può fare; quindi, i contatti vanno avanti con tutti perché la pace è urgente per salvare vite in Ucraina e posti di lavoro in Italia". Spiega il leader del Carroccio: "Basta guardare dei prezzi benzina luce gas, carne, frutta, verdura. Pace è urgente, come Lega lavoreremo a documento di tutta la maggioranza che abbia al centro il ...

Advertising

DantiNicola : Alla fine #Salvini rinuncia al viaggio a #Mosca, come era prevedibile. Fine di un disperato tentativo di far parla… - fisco24_info : Salvini rinuncia alla missione a Mosca: 'Ora non ci sono le condizioni': AGI - Dopo le parole di Medvedev 'non ci s… - Agenzia_Italia : Il leader leghista: è incredibile che il problema sia io e i miei tentativi per la pace e non i morti - PravatoSilvano : RT @annanamia: Salvini, ufficiale la rinuncia al viaggio a Mosca: «Ho deciso con i vertici della Lega» - LucioMaucci : @M49liberorso +++Salvini rinuncia, ma Giletti è già sulla SA-RC+++ -