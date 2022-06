Advertising

nocchi_rita : RT @DamnedLigeia: sotto una pubblicità per mutande per il ciclo lavabili alcune persone si son lamentate dell’utilizzo della parola “mutand… - OroBitty : @rita_uler ??....mi spiace tesoro...la mia mamma e morta 18 anni fa mi manca tantissimo...più cresco è più mi manca.… - nocchi_rita : RT @__Towanda: Ah, Shakira, sorella, siamo tutte cornute, benvenuta nel club, lui finirà solo, vecchio, con la panza, malinconico dei tempi… - VascoBOT1898 : RT @zazoomblog: Rita Vecchio Ritorno alla normalità finalmente (citando Vasco). Luci accese - #Vecchio #Ritorno #normalità - zazoomblog : Rita Vecchio Ritorno alla normalità finalmente (citando Vasco). Luci accese - #Vecchio #Ritorno #normalità -

leggo.it

Sessant'anni di vita in cinquecento pagine di sogni di rock'nroll. "Nessun libro può contenere la vita di qualcuno. Ma i ricordi che contano sì. Con quelli ci si può provare". Il Liga ...La compagnia Il Teatro Tages nasce dall'incontro e dalla collaborazione traXaxa e Agostino ... In lui si fondevano la genuinità di un bimbo e la saggezza di un; dettò le regole dell'arte ... Rita Vecchio Sessant'anni di vita in cinquecento pagine di sogni di rock'nroll. Rita VecchioSessant'anni di vita in cinquecento pagine di sogni di rock'nroll. «Nessun libro può contenere la vita di qualcuno. Ma i ricordi che contano sì. Con quelli ci si può provare».Al Museo Casa Pascoli si lavora da circa una ventina d’anni sui documenti per ricostruire la biografia del poeta, con particolare attenzione al periodo ...