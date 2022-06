Rissa in spiaggia finisce nel sangue, stacca il dito a morsi all’avversario e lo mangia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Violenta Rissa in spiaggia a colpi di ombrelloni e lettini finisce nel sangue. Stando alle prime ricostruzioni, la lite avrebbe coinvolto 4 persone, due africani e due albanesi che erano in spiaggia intorno alle ore 3 di questa notte nei pressi del Bagno 70 di Rimini. Il motivo sarebbe riconducibile ad una rivalità amorosa. Durante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Violentaina colpi di ombrelloni e lettininel. Stando alle prime ricostruzioni, la lite avrebbe coinvolto 4 persone, due africani e due albanesi che erano inintorno alle ore 3 di questa notte nei pressi del Bagno 70 di Rimini. Il motivo sarebbe riconducibile ad una rivalità amorosa. Durante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SkyTG24 : Rissa in spiaggia a Rimini, stacca un pezzo di dito a morsi al rivale e lo mangia - francesc0403 : RT @matteosalvinimi: Rissa in spiaggia, nigeriano stacca a morsi il dito a un albanese e se lo mangia… Ci mancava il cannibalismo! Anche qu… - CharlieBurkens1 : RT @matteosalvinimi: Rissa in spiaggia, nigeriano stacca a morsi il dito a un albanese e se lo mangia… Ci mancava il cannibalismo! Anche qu… - FreddiRossetto : RT @matteosalvinimi: Rissa in spiaggia, nigeriano stacca a morsi il dito a un albanese e se lo mangia… Ci mancava il cannibalismo! Anche qu… - releone616 : RT @matteosalvinimi: Rissa in spiaggia, nigeriano stacca a morsi il dito a un albanese e se lo mangia… Ci mancava il cannibalismo! Anche qu… -