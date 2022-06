Proiettile e minacce a presidente Cna costruzioni Campania

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastello di Cisterna (Na) – Ieri sera, presso la sua abitazione di Castello di Cisterna (Napoli), è stata recapitata una lettera minatoria alregionale di CNAdella, l’imprenditore Sabatino Nocerino. In una busta bianca da lettera, con una missiva piena di palesie calunnie, è stato riposto il bossolo di un. Nocerino, che si è detto preoccupato dell’accaduto ma non intimorito, si è recato nella caserma dei Carabinieri di Cisterna ed ha presentato formale denuncia contro ignoti. Intorno al dirigente CNA è scattata la solidarietà e la partecipazione di tutti i colleghi della, a partire dalOliviero e dal segretario Geremia diNord. Allo stato non è ...