Mucche | sole e fantasia | è questa la ricetta verde con cui queste tre donne combattono in questo periodo nero Sui loro cambi producono energia pulita | per il bene loro e del pianeta

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Icampimais e frumento, ianimali carne, latte e formaggi. Ma gli uni e gli altriancherinnovabile e a Km 0. È la sfida delle fonti pulite, colta da alcune imprenditrici agricole che suiterreni e sui tetti dellestalle hanno installato impianti per la produzione di centinaia di kWh all’ora. Da utilizzare per l’azienda stessa ma soprattutto da vendere e mettere in rete. «Lesono le più attente alla sostenibilità perché sono multifunzionali nel Dna», assicura Alessandra Oddi Baglioni, presidente Confagricoltura Donna: «Vedono con chiarezza come laimpresa, essenzialmente agricola, possa essere ...

Advertising

sonolaso : nicola emozionato perché le mucche su hayday hanno gli occhiali da sole - Confagricoltura : I loro campi producono mais e frumento, i loro animali carne, latte e formaggi. Ma loro producono anche #energia pu… - linchiostro : UN RAGGIO DI SOLE Oggi, verso sera scendendo da Challancin verso Cheverel un colpo di vento ha allargato i nuvolon… -

BrindisiReport

Aascinato dall'idea di esplorare ile le stelle nel frattempo, tra un mestiere e l'altro, si ...da mungere, scarpe da risuolare scandiscono la quotidianità di chi è restato, mentre il ...Se per gli animali domestici come cani e gatti è importante garantire sempre l'acqua e fare in modo che stiano sempre al riparo dale in luoghi ben areati, per le" sottolinea la ... Troppo caldo, anche, per le mucche: cala la produzione di latte del 15 percento Freddata la mucca Luisa, scappata due mesi e mezzo fa da una fattoria in cui era allevata per essere macellata ...L'uomo è rimasto ucciso dopo che una mucca lo avrebbe schiacciato all'interno di un casolare nel quale si era introdotta ...