Morata 10+10, la formula per il sì alla Juve (Di mercoledì 8 giugno 2022) TORINO - La trattativa è ripartita. Non è semplice, avrà bisogno di diversi incastri, però e ripartita: Juve e Atletico Madrid sono di nuovo allo stesso tavolo con l'obiettivo di riuscire a trovare ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022) TORINO - La trattativa è ripartita. Non è semplice, avrà bisogno di diversi incastri, però e ripartita:e Atletico Madrid sono di nuovo allo stesso tavolo con l'obiettivo di riuscire a trovare ...

Advertising

capuanogio : L'#AtleticoMadrid non riesce a vendere #Morata altrove, ora si ragiona con la #Juventus sulla base di un nuovo pres… - Vincenzo140893 : RT @LucaFioretti13: Possibile svolta nella vicenda #Morata. #Juventus e #AtleticoMadrid trattano ora per un accordo totalmente nuovo che pr… - LucaFioretti13 : Possibile svolta nella vicenda #Morata. #Juventus e #AtleticoMadrid trattano ora per un accordo totalmente nuovo ch… - pazzamentejuve : no allora fatemi capire ?? #Morata a 35 mln non va bene (OVVIAMENTE) tutti a dire,o 15/20 mln altrimenti può tornare… - pol2187 : @FiorinoLuca Il problema non è l'opzione B... Ma che si vada dietro sempre ai soliti 10 nomi. Nessuno in società co… -