Milano Design Week 2022, la collaborazione tra Fratelli Rossetti e Palomba Serafini: “Moda e design sono la risposta ai bisogni dell’essere umano” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Quanto l’essere umano vive, abita, si veste, consuma? La commistione tra Moda e design è quanto di più logico e conseguente per rispondere alle esigenze dell’uomo. Non sono temi che l’essere umano affronta, sono ciò di cui abbiamo bisogno”. È l’intreccio che caratterizza questo sandalo a racchiudere in se tutto il senso profondo di questa collaborazione tra gli architetti Ludovica e Roberto Palomba Serafini e la Fratelli Rossetti. Due eccellenze, due simboli del Made in Italy con un solido universo valoriale a guidarne gli intenti, insieme per un progetto speciale che esalta la compenetrazione tra Moda e design parlando di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Quanto l’esserevive, abita, si veste, consuma? La commistione traè quanto di più logico e conseguente per rispondere alle esigenze dell’uomo. Nontemi che l’essereaffronta,ciò di cui abbiamo bisogno”. È l’intreccio che caratterizza questo sandalo a racchiudere in se tutto il senso profondo di questatra gli architetti Ludovica e Robertoe la. Due eccellenze, due simboli del Made in Italy con un solido universo valoriale a guidarne gli intenti, insieme per un progetto speciale che esalta la compenetrazione traparlando di ...

