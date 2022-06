Mihajlovic | la dedica della figlia Viktorija commuove il web | «Vinceremo contro tutti Ti difenderò da tutto»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Unacommovente quella cheha lasciato su instagram per papà Sinisa. «Tida incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre». Una foto in bianco e nero in cui la ragazza è abbracciata al papà e glile parole importanti del brano Guerriero di Marco Mengoni. Sinisaha lasciato da un mese l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e è tornato a casa. L’allenatore dei rossoblu era rientrato in ospedale agli inizi di aprile per seguire un nuovo percorso di cure per la luecemia mieloide,cui combatte da due anni e mezzo. Ora è tornato tra le bracciafamiglia e la primogenita condivide con i follower l’amore immenso per l’uomosua ...