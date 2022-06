Maturità | studenti con le mascherine Tar del Lazio repsinge il ricorso del Codacons Ma è polemica politica

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ci vorrà la mascherina per gli esami di. Il Tar del, con la sentenza n. 7451 depositata oggi 8 giugno 2022, ha respinto ilproposto dale ha stabilito che l'utilizzo delle, tra gli altri, continua a essere obbligatorio, per gli, fino al 31 agosto 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

vivereitalia : Tar Lazio, alla maturità gli studenti dovranno indossare le mascherine - AgNPs : RT @Agenzia_Ansa: Gli studenti impegnati a sostenere gli esami di maturità e quelli di terza media dovranno indossare la mascherina Ffp2. L… - Agenzia_Ansa : Gli studenti impegnati a sostenere gli esami di maturità e quelli di terza media dovranno indossare la mascherina F… - messina_oggi : Tar Lazio, alla maturità gli studenti dovranno indossare le mascherineROMA (ITALPRESS) - Il T.a.r. del Lazio, con l… - nestquotidiano : Tar Lazio, alla maturità gli studenti dovranno indossare le mascherine -

Ormai è certo gliimpegnati a sostenere gli esami dia partire dal 22 giugno e quelli di terza media, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2. Lo ha sancito il Tar del Lazio ritenendo ...La sentenza ha chiarito che l'ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022, in realtà non prevedeva l'obbligo di mascherine per gli, poi introdotto dalla disposizione legislativa. ...