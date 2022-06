LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna in testa con un super tempo, sul percorso Caruso e Roglic (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.04 CHIUDE AL QUINTO POSTO Caruso! Buonissima prestazione per il ragusano che fa segnare il tempo di 36.57,98. 16.02 Enric Mas chiude 12° con 37.25,420. Limita i danni lo spagnolo che da Vingegaard ha perso 41”. 16.01 Parte con il suo splendido body giallo Wout Van Aert, ultimo corridore al via! 16.00 Secondo tempo al primo rilevamento per Primoz Roglic! 7” di ritardo da Filippo Ganna. 15.58 Pronto a partire David Gaudu. Dopo di lui mancherà solo la Maglia Gialla di Wout Van Aert. 15.57 Perde qualcosa ma continua ad essere ottima la prova di Cattaneo che passa terzo al secondo rilevamento, a 36” dal leader. 15.56 Il problema che ha avuto McNulty trova subito riscontro nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.04 CHIUDE AL QUINTO POSTO! Buonissima prestazione per il ragusano che fa segnare ildi 36.57,98. 16.02 Enric Mas chiude 12° con 37.25,420. Limita i danni lo spagnolo che da Vingegaard ha perso 41”. 16.01 Parte con il suo splendido body giallo Wout Van Aert, ultimo corridore al via! 16.00 Secondoal primo rilevamento per Primoz! 7” di ritardo da Filippo. 15.58 Pronto a partire David Gaudu. Dopo di lui mancherà solo la Maglia Gialla di Wout Van Aert. 15.57 Perde qualcosa ma continua ad essere ottima la prova di Cattaneo che passa terzo al secondo rilevamento, a 36” dal leader. 15.56 Il problema che ha avuto McNulty trova subito riscontro nel ...

Advertising

bertini_camilla : RT @R_A_N_C_O_R_E: Fuori ora la live session di OMBRA e FRECCIA per Vevo Rounds. @vevo_it Link alla playlist: - centroasociale : RT @R_A_N_C_O_R_E: Fuori ora la live session di OMBRA e FRECCIA per Vevo Rounds. @vevo_it Link alla playlist: - R_A_N_C_O_R_E : Fuori ora la live session di OMBRA e FRECCIA per Vevo Rounds. @vevo_it Link alla playlist:… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna davanti a tutti! Tra poco tocca ai big -… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna nettamente al comando! Ora attende gli avversa… -