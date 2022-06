LIVE – Giro del Delfinato 2022, cronometro quarta tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 8 giugno 2022) La DIRETTA scritta della quarta tappa del Giro del Delfinato 2022, la cronometro individuale di 31,9 chilometri da Montbrison a La Bâtie d’Urfé. Grande attesa per una frazione che sembra destinata a segnare nel profondo la classifica generale: la maglia gialla Wout Van Aert cercherà di difendere il primato, ma il compagno di squadra Primoz Roglic potrebbe a sua volta fare la differenza. Sportface vi racconterà tutta la corsa in tempo reale fin dalle prime partenze, così da non farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 13:05 IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSA Giro DEL Delfinato 2022: CALENDARIO, DATE, ORARI, TV E STREAMING AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lascritta delladeldel, laindividuale di 31,9 chilometri da Montbrison a La Bâtie d’Urfé. Grande attesa per una frazione che sembra destinata a segnare nel profondo la classifica generale: la maglia gialla Wout Van Aert cercherà di difendere il primato, ma il compagno di squadra Primoz Roglic potrebbe a sua volta fare la differenza. Sportface vi racconterà tutta la corsa in tempo reale fin dalle prime partenze, così da non farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 13:05 IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSADEL: CALENDARIO, DATE, ORARI, TV E STREAMING AGGIORNA LA ...

