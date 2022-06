Governo: Draghi lascia P.Chigi diretto a Parigi per cena con Macron (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha appena lasciato Palazzo Chigi diretto a Parigi, dove stasera cenerà all'Eliseo con il Presidente francese Emmanuel Macron. Domani il premier aprirà la riunione del Consiglio ministeriale dell'Ocse, al Conference Centre della capitale francese. Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha appenato Palazzo, dove stasera cenerà all'Eliseo con il Presidente francese Emmanuel. Domani il premier aprirà la riunione del Consiglio ministeriale dell'Ocse, al Conference Centre della capitale francese.

