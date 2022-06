Gli immigrati tornano a invadere il Brennero La Polizia | “Confine fuori controllo”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Bolzano, 8 giugno – Tra gli aspetti positivi dell’emergenza pandemica vi era sicuramente il calo dei flussi migratori ai confini. Da metà maggio però, alsono tornati prepotentemente a transitaresia da sud che da nord. Viaggi in clandestinità dall’Italia verso mete nordiche e ferrei respingimenti da Austria e Germania. Azioni che stanno incanalando nell’imbuto delondate diprovenienti da Africa, Medioriente e Ucraina. Non siamo certo a livelli paragonabili a qualche anno fa, ma le segnalazioni crescono di giorno in giorno. La comunità comprensoriale altoatesina, data la situazione, ha deciso di riaprire un centro di accoglienza dove, ancora una volta, ad aggiudicarsi il bando sono state le onlus locali. Sono Volontarius e Caritas che, nel solo Alto Adige, gestiscono già da anni ...

Advertising

rulajebreal : Calderoli è recidevo e continuerà con diffamazioni e odio razziale finché non verrà condannato. Definì «Orango» Kye… - Tg3web : Sarebbero più delle cinque che hanno presentato denuncia, le ragazze molestate sul treno per Milano di ritorno da G… - bobdvc : RT @GiorgiaMeloni: Il fantastico mondo del politicamente corretto: giustizialisti con gli italiani, garantisti e buonisti con gli immigrati… - Frances17052337 : RT @GiorgiaMeloni: Il fantastico mondo del politicamente corretto: giustizialisti con gli italiani, garantisti e buonisti con gli immigrati… - EMoncini : RT @GiorgiaMeloni: Il fantastico mondo del politicamente corretto: giustizialisti con gli italiani, garantisti e buonisti con gli immigrati… -

...DI QUALITÀ Sul treno del Garda e nei disordini seguiti al ' rave Africa ' i giovaninon ... Il fatto che traassalitori ci fossero delle ragazze immigrate coetanee delle aggredite, lo ...E i ragazzi che si sono resi protagonisti degli incresciosi fatti di Peschiera non erano, ... delle mie capacità Sono qui per raccontare la storia della mia gente, che nonostantesguardi ...I gravissimi fatti di Gardaland e dintorni, con decine di ragazze molestate, umiliate e offese da centinaia di coetanei di origine in prevalenza magrebina, sollevano ancora una volta i dubbi ...Due casi con punti in comune trattati in modo diametralmente opposto. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, se la prende con Repubblica ...