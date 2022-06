Femminicidio a Vicenza: donna uccisa mentre è nella sua auto, dopo aver accompagnato i figli a scuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) Poche ancora le notizie che arrivano da Vicenza, purtroppo però ci raccontano di un altro Femminicidio. Pochi minuti fa i fatti: una donna di 42 anni di origine serba è stata uccisa a Vicenza a colpi di pistola. Il presunto omicida sarebbe l’ex compagno della vittima. Secondo quanto riferiscono i media veneti, l’omicidio è avvenuto in strada verso le 9.30. Il killer è attualmente in fuga ed è ricercato dalle forze dell’ordine con posti di blocco in tutta la provincia. Sul luogo dell’omicidio si è portata la scientifica e il pm di turno Serena Chimichi. Pare che l’assassino, non sia stato ancora fermato. Si potrebbe trattare di un omicidio premeditato, visto che l’uomo avrebbe seguito la sua ex, per poi freddarla mentre era ancora nell’abitacolo della sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 giugno 2022) Poche ancora le notizie che arrivano da, purtroppo però ci raccontano di un altro. Pochi minuti fa i fatti: unadi 42 anni di origine serba è stataa colpi di pistola. Il presunto omicida sarebbe l’ex compagno della vittima. Secondo quanto riferiscono i media veneti, l’omicidio è avvenuto in strada verso le 9.30. Il killer è attualmente in fuga ed è ricercato dalle forze dell’ordine con posti di blocco in tutta la provincia. Sul luogo dell’omicidio si è portata la scientifica e il pm di turno Serena Chimichi. Pare che l’assassino, non sia stato ancora fermato. Si potrebbe trattare di un omicidio premeditato, visto che l’uomo avrebbe seguito la sua ex, per poi freddarlaera ancora nell’abitacolo della sua ...

