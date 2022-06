Far west a Napoli, conflitto a fuoco tra Polizia e baby-rapinatori: colpito minorenne (Di mercoledì 8 giugno 2022) conflitto a fuoco in via Foria a Napoli tra due giovanissimi rapinatori e la Polizia di Stato. Ad avere la peggio sarebbe stato uno dei malviventi, minorenne, raggiunto da un proiettile alla gamba. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Napoli, conflitto a fuoco in via Foria tra rapinatori e Polizia: ferito un minorenne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022)in via Foria atra due giovanissimie ladi Stato. Ad avere la peggio sarebbe stato uno dei malviventi,, raggiunto da un proiettile alla gamba. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita.in via Foria tra: ferito unL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

cgcronos : A Peschiera è far west. Ma i 5S rilanciano la cittadinanza agli immigrati - cronachecampane : Napoli, Far West in via Foria tra giovani rapinatori e Falchi: 2 - NotizieFrance : Napoli Far West. Conflitto a fuoco tra rapinatori e poliziotti a via Foria. Borrelli. “aspettiamo ancora gli interv… - Vittori87874074 : BENVENUTI ASSASSINI SPACCIATORI STUPRATORI - BaiettiFranco : @IlPrimatoN @StelioFergola Già con l’attuale legge, a 18 anni gli stupratori di Peschiera saranno tutti italiani se… -