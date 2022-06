Édouard Louis | «Il corpo di mio padre riflette una società classista»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) «Per me l’autobiografia è un’arma politica». Un’arma chea 29 anni ha già affilato in quattro libri che attingono alla sua vita di giovane omosessuale cresciuto nell’intolleranza di L'articolo proviene da il manifesto.

angiuoniluigi : RT @repubblica: Edouard Louis: “Io, Ken Loach e la classe operaia” - repubblica : Edouard Louis: “Io, Ken Loach e la classe operaia” - marioricciard18 : RT @alprunetti: Ho scritto un articolo su quel filone di narrativa working class, soprattutto francese, che analizza il topos del 'transfug… -

la Repubblica

... fiati) In collaborazione con Fondazione BPM In occasione della 23esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi 8 giugno - Sala Grande THOMAS OSTERMEIER /QUI ......è l'italiano Paolo Moretti a curarla (succedendo a direttori artistici di alto livello come... anche in Francia, L'envol di Pietro Marcello conGarrel e Noémie Lvovsky. Un film ... Edouard Louis: “Io, Ken Loach e la classe operaia”