Covid e variante portoghese, primo caso in Campania (Di mercoledì 8 giugno 2022) Napoli, 8 giu. (Adnkronos) - primo caso di variante portoghese del Covid-19 individuato in Campania. Si tratta di un soggetto vaccinato con tre dosi, proveniente da fuori regione e sottoposto a tampone tra il 21 e 22 maggio. L'Istituto superiore di Sanità ha avvisato la Asl Napoli 1 Centro che dal sequenziamento del tampone è emersa la presenza della variante BA.5, detta variante portoghese. La Asl Partenope ha immediatamente attivato gli approfondimenti richiesti dalle linee guida. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Napoli, 8 giu. (Adnkronos) -didel-19 individuato in. Si tratta di un soggetto vaccinato con tre dosi, proveniente da fuori regione e sottoposto a tampone tra il 21 e 22 maggio. L'Istituto superiore di Sanità ha avvisato la Asl Napoli 1 Centro che dal sequenziamento del tampone è emersa la presenza dellaBA.5, detta. La Asl Partenope ha immediatamente attivato gli approfondimenti richiesti dalle linee guida.

